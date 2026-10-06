شهيد وإصابات برصاص وقصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس

وطن للأنباء: استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة غزة، وخان يونس، جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن مواطنا اُستشهد وأُصيب آخر، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قرب متنزه البلدية وسط مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المواطنين أصيبوا بجروح، جراء استهداف دراجة هوائية في شارع الوحدة غرب المدينة.

كما أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال أحدهما في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، والآخر جراء إطلاق نار من الآليات العسكرية في منطقة بئر 19 جنوب مواصي خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق، جددّت مدفعية الاحتلال قصف شرق مدينة غزة، مع تواصل نسف ما تبقى من منازل في محيط مفترق الشجاعية والمناطق الشرقية لحي التفاح، شرق المدينة.