جيش الاحتلال يدّعي أن جنوده قتلو الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور "بشكل غير مقصود"

وطن: ادّعى جيش الاحتلال، أنه جنوده هم من أطلقوا الرصاصة التي قتلت الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي (26 عامًا) أثناء احتجاج في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، بشكل غير مقصود.

وقال مسؤولون أتراك وفلسطينيون، يوم الجمعة، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على عائشة التي كانت تشارك في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في مسيرة اعتيادية لناشطين في قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس.



وأدّعى جيش الاحتلال في بيان أن “التحقيق توصل إلى أنه من المرجَّح جدًّا أنها أصيبت بشكل غير مباشر وغير مقصود بنيران لجيش الاحتلال لم تكن مصوَّبة نحوها، بل نحو المحتجين”.

وقالت قوات الاحتلال إنها أرسلت طلبًا إلى السلطات الفلسطينية لإجراء تشريح للجثة.

وطالب مسؤولون أمريكيون بعد استشهاد عائشة مباشرة بإجراء تحقيق شامل، وقالوا إن واشنطن لن تصدر حكمًا قبل أن تكشف "إسرائيل" عن نتائج التحقيق.

موقف واشنطن

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيراقب عن كثب ما وصفه بتحقيق “جنائي” لجيش الاحتلال في مقتل عائشة نور.

من جهته، رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن جيش الاحتلال يحتاج الى القيام بـ”تغيير أساسي” بعد مقتل عائشة.

وقال بلينكن للصحفيين في لندن إن مقتل الناشطة نور إزغي إيغي “غير مبرَّر”، مضيفًا “في رأينا أن قوات الاحتلال تحتاج إلى القيام ببعض التغييرات الأساسية في كيفية تنفيذ عملياتها في الضفة الغربية، بما يشمل تغييرات لقواعد الاشتباك لديها”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، يوم الاثنين، إن بلاده ستبذل كل ما بوسعها “لكي لا يمر مقتل عائشة نور إزغي من دون عقاب”.

وقالت حركة التضامن الدولية التي كانت الناشطة تنتمي إليها، السبت، إن المزاعم بأن الناشطين رشقوا جيش الاحتلال بالحجارة “كاذبة”، مؤكدة الطابع السلمي للاحتجاج.