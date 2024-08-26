استشهاد الشابين عدي أبو ناعسة ومصعب مقصقص من مدينة جنين برصاص الاحتلال قرب سلفيت

وطن: ابلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الليلة، باستشهاد الشاب عدي نزار نمر أبو ناعسة والشاب مصعب حسان علي مقصقص من مدينة جنين، برصاص الاحتلال قرب سلفيت مساء اليوم.

وأفاد جيش الاحتلال، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن شابين استشهدا بعد تنفيذهما عملية دعس قرب دوار الشهيد عمر أبو ليلى بمحيط بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، عصر اليوم.

ونوه بيان جيش الاحتلال إلى أن جنديًا إسرائيلي أصيب في عملية الدهس.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت النار مساء اليوم الأحد، تجاه مركبة قرب سلفيت عند مدخل مستوطنة "أريئيل" .

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة صوب مركبة قرب المدخل الشمالي لسلفيت، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس.

وبارتقاء الشابان "أبو ناعسة" و"مقصقص"، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية والقدس، برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، إلى 645 شهيدًا؛ بينهم 147 طفلًا.