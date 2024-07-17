«الديمقراطية»: تقرير هيومن رايتس ووتش حول «طوفان الأقصى» مناف للحقيقة، ويفتقر إلى الموضوعية والمهنية

وطن: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن معركة «طوفان الأقصى» في 7/10/2023، بأنه مناف للحقيقة، ويفتقر إلى الموضوعية والمهنية.

ونفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن تكون قد تلقت من المنظمة المذكورة، أي كتاب أو رسالة، تحمل أسئلة، حول دور الجبهة الديمقراطية، وجناحها العسكري «قوات الشهيد عمر القاسم»، في هذه المعركة، وبالتالي فإن كيل الاتهامات للجبهة الديمقراطية أو جناحها العسكري، بالاستناد إلى التحقيقات مع الإسرائيليين، وسماع شهاداتهم، وإغفال التحقيق بالمقابل مع المقاتلين الفلسطينيين، والاستماع إلى شهاداتهم، ليس إلا عملاً تعسفياً يفتقر إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية، ويقوم على التسرع والانحياز المكشوف في إطلاق الأحكام والاستنتاجات.

ودعت الجبهة الديمقراطية المؤسسة صاحبة التقرير المنحاز للاحتلال والمفتقر إلى العدالة في صياغة الاستنتاجات والخلاصات، إلى سحب تقريرها من التداول، والاعتذار من الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، باعتبارها جيش الشعب، الذي يدافع عن أرضه وكرامة مواطنيه، وحقهم في الحياة الكريمة، عن أرض دولتهم المستقلة، الدولة الفلسطينية، متحررين من كل أشكال الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي ومظاهره وتعبيراته.

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