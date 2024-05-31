شهيد في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

وطن: استشهد مسعف في الدفاع المدني اللبناني، مساء اليوم الجمعة، في استهداف طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت الطائرات والمسيرات الإسرائيلية غارات على بلدتي يارون والناقورة، ما أدى لاستشهاد عنصر في الدفاع المدني بعد استهداف مسيرة اسرائيلية سيارة إسعاف.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة الضهيرة تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، تقدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، بشكوى أمام مجلس الأمن تتناول استهداف إسرائيل سيارة كان يستقلّها مواطن لبناني، ما أدى إلى استشهاده وإصابة ثلاثة طلاب كانوا على متن حافلة مدرسية تعرضت لأضرار لدى نقلها الطلاب إلى مدرسة شوكين، نتيجة الغارة أثناء مرورها على طريق شوكين – كفردجال، الواقعة جنوب غرب مدينة النبطية.

وطلبت البعثة من مجلس الأمن إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الطفل، وإدانة استهداف إسرائيل المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم. ولفتت إلى أن عدم إدانة أعضاء المجلس هذه الجرائم الإسرائيلية، من شأنه أن يطلق يد إسرائيل في استمرارها باستهداف المدنيين من دون أي رادع.