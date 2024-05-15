الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات استفادة لمشاريع ريادية ضمن برنامج "دعم الأفكار والمشاريع الريادية لمواجهة التغيرات المناخية في القطاع الزراعي"

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بمديرها العام أ. منجد أبو جيش اتفاقيات لمنح خمس مشاريع ريادية من محافظات نابلس، جنين، طولكرم وسلفيت، وشارك في توقيع الاتفاقيات المهندسة لمى أبو بكر، مديرة مديرية زراعة جنوب جنين، إلى جانب ممثلين عن بلديات الزبابدة ومسلية في محافظة جنين.

وبدأ السيد منجد أبو جيش، المدير العام للإغاثة الزراعية، بتأكيد التزام المؤسسة بدعم الأفكار الريادية التي تُخلِّف أثرًا إيجابيًا، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وأكد أن هذا الدعم يندرج ضمن جهود مستمرة لتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الخضراء لتطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا على أهمية التنمية المستدامة في هذا القطاع كمحرك أساسي للاستقرار الاقتصادي المحلي ورفاهية المجتمعات، كما شدد على ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي بفعالية.

من جانبها أشادت م. لمى أبو بكر بنوعية وجودة المشاريع التي تقدمها الإغاثة الزراعية للمستفيدين، حيث تعكس هذه المبادرات رؤية الجمعية الاستراتيجية في دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرات العمال فيه. وأكدت على أهمية تعزيز هذه الفرص الريادية لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي في المناطق الريفية، وتشجيع المبادرات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحسين معيشة المجتمعات المحلية.

وقدم المستفيد فوزات دروبي من شوفة قضاء طولكرم عرض عن مشروعه " جهاز تكثيف الأوزون " وهو جهاز يقوم على مبدأ تحويل الأوكسجين الخام الموجود في الهواء إلى غاز الأوزون بعد تأيين جزيئات الأوزون الخام، وذلك بهدف ايجاد حلول جديدة ومبتكرة وذكية بيئية تسهم في تخفيض تكاليف التعقيم الزراعي من جهة، ومحاربة الأضرار الناجمة عن التسميد الكيماوي الملوث للتربة والبيئة.

ويقلل الجهاز فترة التعقيم التقليدية التي تمتد لأكثر من شهر ويخفضها لنصف ساعة للدونم الواحد، حيث يسمح بإعادة استخدام المزرعة خلال وقت قصير مقارنة بطرق التعقيم التقليدية وبالتالي تحقيق عائد مالي للمزارع من خلال إعادة زراعة محاصيل جديدة في المزرعة.

و بدورها قدمت مي أبو ربيع مشروعها المتميز لإنشاء مزرعة دجاج بلدي متخصصة في إنتاج البيض والدجاج العضوي، حيث لاحظت هي وزوجها عصام الإقبال الكبير على هذا النوع من الدواجن والبيض، وقاموا بتطوير أنظمة فقاسات ومعدات متطورة لإنتاج وتفريخ البيض، بالإضافة الى صناعة خلطات غذائية عضوية متميزة، و من المتوقع أن تسهم المنحة المقدمة لهذا المشروع في تقليل التكاليف التشغيلية للمزرعة وتطويرها، بالإضافة إلى استثمارها في أفكار ريادية جديدة، مما يعزز فرص النمو والاستدامة في القطاع الزراعي.

وعرض السيد محمد عملي مشروعه المبتكر لإنشاء مزرعة بيئية متكاملة، تعتمد على مفهوم الإنتاج وإعادة الإنتاج من خلال تحويل المخلفات وزراعة الأعلاف، تمتاز هذه المزرعة بتكامل أقسامها النباتية والحيوانية، حيث تُعنى بتطوير أساليب زراعة صديقة للبيئة واستخدام موارد متجددة، ويأتي دعم هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة والتنمية المحلية في القطاع الزراعي

وقدّم المستفيد عبد الناصر فريحات مشروعه المبتكر المتمثل في "استخدام الأوزولا في تغذية المواشي والدواجن"، حيث يقوم بتصنيع الأعلاف البديلة التي تعتمد بنسبة ٧٠٪ على استخدام نبتة الأوزولا الغنية بالبروتينات، وتساهم المنحة المقدمة إلى زيادة إنتاجية المستفيد من الاعلاف البديلة، مما يقلل من تكاليف شراء الأعلاف ويزيد من مدخوله الناتج عن مزرعته الخاصة وتهدف الاغاثة الزراعية إلى تعزيز صمود مربي الثروة الحيوانية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والخسائر المتكررة نتيجة للأمراض والعوامل الأخرى.

وختم ليث صرصور، مدير المشروع، بأن الاغاثة الزراعية ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه المنح عن كثب وتقديم الدعم اللازم والإرشاد الضروري لضمان تحقيق أهدافها بنجاح، وأشار إلى أن الاغاثة الزراعية ستظل ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الناشئة وستعمل على توسيع نطاق الفرص للمزيد من المبادرات الريادية. كما أكد على سعيهم المتواصل لتعزيز الشراكات المحلية والدولية لتحقيق أقصى استفادة والنجاح الشامل لهذه المشاريع.

ويأتي هذا النشاط من خلال مشروع " تعزيز سبل العيش المستدامة والفرص الاقتصادية الشاملة في المجتمعات الريفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “ ARDI 2” الممول من وزارة الخارجية للحكومة الدوقية لوكسمبورغ