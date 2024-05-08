أقدم جامعة في أيرلندا تتعهد بسحب استثمارها في شركات الاحتلال

وطن: تعهدت إدارة كلية "ترينيتي" في العاصمة الأيرلندية، دبلن، بسحب الاستثمارات في شركات الاحتلال المدرجة على "القائمة السوداء" للأمم المتحدة.

وأشارت صحيفة The Irish Times الأيرلندية إلى أنه سيتم إنشاء فرق عمل، لاستكشاف كيفية التعامل مع المؤسسات في الاحتلال ، وذلك بعد أربعة أيام على الاحتجاجات الطلابية بأقدم جامعة في أيرلندا.

وانضم طلبة كلية "ترينيتي" إلى الاعتصامات المؤيدة لفلسطين والرافضة للحرب على غزة، يوم الجمعة الماضي، وسط مطالبات بمراجعة الاستثمارات مع شركات الاحتلال.

وذكرت الصحيفة أن الجامعة تستثمر في 13 شركة ، ثلاث منها مدرجة في القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخاصة بالشركات المتورطة في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

وقالت إدارة الجامعة عقب لقاء ممثلي الطلبة الاثنين، إن "الشركات الفردية لا يتم اختيارها بعناية، بل يتم اختيارها لمحفظتها من قبل مديري الاستثمار"، مؤكدة أنه "سيتم سحب الاستثمار في شركات الاحتلال المدرجة على القائمة السوداء".

ويطالب الطلبة بقطع العلاقات مع جميع شركات الاحتلال ، وليس فقط المدرجة ضمن القائمة السوداء، إلى جانب إصدار الجامعة بيانا لا لبس فيه، يدين الإبادة الجماعية المستمرة وتدمير البنية التحتية والاستيطان والفصل العنصري واحتلال فلسطين.

ودعا الطلبة إلى تعويض إدارة الجامعة الباحثين الفلسطينيين عن آثار الحرب، عبر الالتزام بدعم 100 باحث فلسطيني، لإجراء دراستهم في الجامعة.

لكن الجامعة تعهدت إلى جانب وقف الاستثمار في بعض شركات الاحتلال ، بتخصيص ثمانية أماكن للباحثين الفلسطينيين في قطاع غزة، للدراسة بالجامعة، مع إعفاء كامل من الرسوم، وتوفير تكاليف الإقامة، مشددة على أنها ستواصل العمل لتوفير أماكن إضافية.

وأقام الطلاب مخيما واعتصاما للطلاب المؤيدين لفلسطين، فيما قال اتحاد طلاب كلية ترينيتي إن الجامعة فرضت عليه غرامة قدرها 214 ألف يورو (230 ألف دولار)، بسبب خسائر مالية تكبدتها نتيجة احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية لا تتعلق فقط بالحرب في غزة.