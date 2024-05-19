حزب الله يصطاد آلية للاحتلال في "المالكية" ويستهدف الجنود أثناء تجمعهم

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الأحد، استهدافها جيباً عسكرياً تابعاً للاحتلال من نوع "هامر" في موقع "المالكية" الأمر الذي أدّى إلى تدميره وسقوط طاقمه بين قتيلٍ وجريح.

وجاءت عملية "المالكية" بعد الرصد الدقيق والمراقبة لقوات الاحتلال، وأضافت المقاومة أنّه "بعد تجمّع جنود الاحتلال لتفقّد الإصابات، جرى استهدافهم من قبل المقاومين بقذائف المدفعية، محققين فيهم إصاباتٍ مُؤكّدة.

وتعليقاً على العملية، قالت مصادر صحفية في جنوب لبنان إنّ "الآلية العسكرية التي استهدفتها المقاومة في "المالكية" كانت تتحرك وليست متوقفة الأمر الذي يؤكد وجود جنود داخلها.

وأضاف أنّ "هذا الحدث لا يزال يخضع للرقابة العسكرية في جيش الاحتلال، ولم ينشر إعلام الاحتلال تفاصيل عنه".



وفي بيانٍ آخر، أعلنت المقاومة أنّها استهدفت موقع "جل ‏العلام" بقذائف المدفعية، وأصابته إصابةً مُباشرة.

وكذلك، استهدفت التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع "راميا" بالأسلحة المناسبة وتمّ تدميرها، وموقع "الرمثا" التابع لجيش الاحتلال بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مُباشرة.

وصباح اليوم، استهدف حزب الله موقع "الراهب" التابع لجيش الاحتلال ‏بقذائـف المدفعية.

وكانت المقاومة قد نفّذت، أمس السبت، سلسلة عمليات بلغ عددها 12 عملية في 24 ساعة، طالت أهدافاً متنوعة لقوات الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

صفّارات الإنذار تدوّي في المستوطنات الشمالية

بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية إنّ صفّارات الإنذار دوّت في عدة مستوطناتٍ في الشمال خشية تسلل طائرات مُسيّرة من لبنان.

وأضافت أنّ صفّارات الإنذار دوّت في مستوطنات "المالكية"، "يفتاح"، "راموت نفتالي"، "ديشون"، "أفيفيم"، "برعام" و"يرؤون" عند الحدود الشمالية مع لبنان.

من ناحيته، أفادت مصادر صحفية في جنوب لبنان، بأنّ نيراناً انطلقت من لبنان أصابت هدفاً تابع لجيش الاحتلال في "عرب العرامشة" قرب الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى إصابة مواقع تابعة لجيش الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة.

وتابع أنّ قصفاً مدفعياً للاحتلال استهدف أطراف بلدتي راشيا الفخّار والهبارية اللبنانيتين.





وفي الوقت الذي تواصل المقاومة عملياتها دعماً لغزّة، مع استمرار عدوان الاحتلال منذ نحو 8 أشهر، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن توسيع حزب الله قدراته الهجومية منذ بداية الحرب.

وأوضحت أنّ توسيع القدرات يأتي على مستويين: الأول هو توسيع المدى الذي يطاله، والثاني يتعلق بالأدوات التي يستخدمها.



المصدر: الميادين