نقابة المحامين تستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

وطن: استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس وأعضاء مجلس النقابة ظهر اليوم المستشار محمد عبد الغني العويوي رئيس مجلس القضاء الأعلى في مقر النقابة في مدينة رام الله.

ورحب نقيب المحامين بالمستشار العويوي في نقابة المحامين، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الروح الإيجابية في سياق التعاون المشترك الذي يجمع النقابة مع مجلس القضاء الأعلى، مبديا حرص النقابة الدائم على التكامل مع مجلس القضاء والشركاء في قطاع العدالة في سياق خدمة العدالة بشكل عام، وأهمية الحفاظ على التواصل المستمر في سياق المعالجات المطلوبة لتذليل الصعوبات التي ترافق العمل القضائي في ظل هذه الظروف والعدوان الشامل على شعبنا.

بدوره أعرب المستشار العويوي عن اعتزازه بنقابة المحامين بإعتبارها البيت القانوني الجامع، مؤكدا حرص مجلس القضاء على الحفاظ على علاقة إنسجام تام مع نقابة المحامين وكافة الجهات الشريكة في سياق خدمة العدالة وجمهور المتقاضين، مشددا أن حالة العدوان والظروف الاستثنائية تحتاج إلى اللحمة والتكاتف لتجاوز العقبات التي تواجه العمل القضائي.

وبحث الجانبين سبل التعاون والعمل المشترك وبعض الآليات التي تساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمل القضائي لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية المعاشة وحالة العدوان المتواصل على شعبنا، وقد اتفق الجانبين على البقاء في حالة تواصل دائم لمعالجة كافة المشاكل التي تواجه العمل القضائي والتعاون البناء في سياق تذليل العقبات والتحديات المشتركة.