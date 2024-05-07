القيادي في حماس أسامة حمدان: وضعنا خطوطا حمراء لا يمكن التنازل عنها بالتفاوض وإذا استمر العدوان فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار

وطن: قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، أن "حكومة الاحتلال لم تحقق أيا من أهدافها العدوانية ومخططاتها قد تحطمت بسبب صمود شعبنا وبسالة مقاومتن".



وأضاف حمدان، "على الرغم من الضغوط والعدوان المتواصل إلا أننا صمدنا ووضعنا خطوطا حمراء لا يمكن التنازل عنها بالتفاوض".

وتابع، "حماس أبدت روحا إيجابية ومسؤولة وحاولت تذليل العقبات التي كانت تحول دون التوصل إلى اتفاق يؤمن القضايا الرئيسية لمطالب شعبنا ومقاومتنا المتمثلة في وقف العدوان بشكل دائم وانسحاب الاحتلال".



وأشار حمدان أن "الاتفاق الذي وافقت عليه الحركة يمثل الحد الأدنى الذي يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومتنا ويمثل إجماعا وطنيا لكل قوى المقاومة، كما أن حماس كانت على تواصل دائم ومستمر في كل مراحل الاتفاق مع الأخوة بفصائل المقاومة"



وأكد أن "مناورة نتنياهو عبر محاولات التهرب من استحقاقات الاتفاق من خلال العدوان على شعبنا باتت لا تنطلي على أحد، وموافقتنا على الاتفاق وضعت نتنياهو وحكومته في مأزق وأربكت حساباته الشخصية الضيقة"

وتابع أن "اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح جريمة وتصعيد خطير ضد منشأة مدنية يحميها القانون الدولي، وهي محاولة مكشوفة لتخريب جهود الوسطاء في إنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا"



وفي السياق أكد حمدان إن "باستمرار العدوان لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ومن الطبيعي أن ترد المقاومة على عدوان الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "المقاومة تلقت ضمانات قبل وبعد موافقتها على الاتفاق تفيد بأن الوسطاء سيلزمون إسرائيل بتنفيذه."



ودعا حمدان الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لعقد لقاء على المستوى الوزاري وإجبار الاحتلال على وقف عدوانه.