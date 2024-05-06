الاحتلال يعتقل شابا من مخيم عين السلطان

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مخيم عين السلطان، على حاجز عسكري جنوب مدينة أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد ناصر خليل أبو سيف من مخيم عين السلطان، أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.

وأوقفت قوات الاحتلال شابين واحتجزتهما، على حاجز عسكري عند مفترق "كراميلو" الواصل يبن محافظة أريحا وشرق رام الله، كما دققت بهويات المواطنين ما أدى لأزمة مرورية في المكان.