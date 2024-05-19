القائد السابق في فرقة غزة بجيش الاحتلال: "إسرائيل" لم تحقق أهداف الحرب ولن تتمكن من القضاء على حماس

وطن: قال القائد السابق لفرقة غزة في جيش الاحتلال، اللواء غادي شامني، اليوم الأحد، إن الجيش يتخبط في غزة، ومن الواضح بأنه لم يحقق "أهداف الحرب المعلنة".

وأضاف اللواء غادي شامني بأن "إسرائيل" لن تتمكن من القضاء على حركة حماس عسكريًا.

وأكَّد اللواء بجيش الاحتلال بأن حكومة نتنياهو حكمت على "إسرائيل" بالتخبط لسنوات والعزلة وسط أضرار اقتصادية جسيمة، مضيفًا بأن الأخطر هو تآكل مكانتها التي كانت قوة إقليمية حتى 7 أكتوبر.