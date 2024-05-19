لجان المقاومة في فلسطين: تواجد أي قوة أجنبية على شاطئ بحر غزة سيكون هدفًا شرعيًا للمقاومة

وطن: قالت لجان المقاومة في فلسطين في بيانٍ لها، اليوم الأحد، بأنها ترفض تواجد أي أجنبي على شاطئ بحر قطاع غزة أو معابرها، معتبرةً أن أي قوة تتواجد على أي شبر من أرض فلسطين ستكون هدفًا شرعيًا للمقاومة.

وأكَّدت اللجان بأن الرصيف العائم في قطاع غزة خدمة للاحتلال وعمل دعائي ومشاركة فعلية في تشريع الحصار واحتلال معبر رفح وتخديراً وخدعة للرأي العام العالمي.

وبدودها أكَّدت لجان المقاومة بأن من يريد إغاثة الشعب الفلسطيني عليه أن يوقف الحرب والقتل والمجازر، والكف عن دعم الاحتلال بالسلاح والمال.