الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود في عملية كرم أبو سالم

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا، مساء اليوم الأحد، بمقتل ثلاثة من جنوده في عملية استهداف معسكر لجيش الاحتلال في كرم أبو سالم.

واعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع، استقباله 10 جنود من جيش الاحتلال مصابين في هجوم كرم أبو سالم جراح 3 منهم خطرة.

ونقلا عن مصادر عبرية، فإن 11 جنديا أصيبوا بينهم 3 بجراح خطيرة أعلن عن مقتلهم بعد ساعات من القصف الذي تبنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

والقتلى الثلاثة هم: الرقيب روبين مارك مردخاي أسولين، والرقيب عيدو تيستا، والرقيب تل شافيت.

وأكدت تقارير عبرية، أن صواريخ "رجوم" من عيار 114 مليمتر؛ استهدفت موقعا عسكريا في منطقة كرم أبو سالم، قرر جيش الاحتلال على خلفيتها إغلاق المعبر ووقف الحركة من خلاله.

وأصدرت كتائب القسام بيانا، تبنت فيها "قصف تحشدات لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات قصف في غزة، وقال إنه دمر منصات قذف الصواريخ التي استهدفت كرم أبو سالم.