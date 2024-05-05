للمرة الثانية منذ بدء العدوان.. الاحتلال يمنع المفوض العام لـ"أونروا" من دخول غزة

وطن: منعت سلطات الاحتلال، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاحد، من دخول قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وقال لازاريني، في تصريح على منصة "اكس"، "في هذا الأسبوع، رفضوا -للمرة الثانية- دخولي إلى غزة، حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في أونروا بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية".

وأضاف "تواصل إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وتابع لازاريني: "في الأسبوعين الماضيين فقط، سجّلنا عشرة حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمّنت تنمرًّا وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيرًا لفترات طويلة عند نقاط التفتيش، ما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها".

ودعا إلى "تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية".