الادمان موت بطيء

كتبت الطالبه رنا رحال:

ان ظاهرة الادمان ظاهرة منتشرة في جميع انحاء العالم وحتى في مجتمعنا العربي. حيث تستهدف جميع الاعمار التي تتراوح ما بين ١٥ سنة فما فوق، ولكن بطرق مختلفة. فالادمان يسيطر على عقل الطفل من خلال مشاهدته اليومية للتلفاز او جلوسه لساعات طويلة على الهاتف مما يضر خلاياه العصبية ويؤدي الى تلفها بشكل بطيء. وأيضاً الشباب التي تنتشر بينهم ظاهرة الادمان من خلال التدخين المستمر الذي يؤدي الى الموت او حتى البعض قد يدمن على الممنوعات كالمخدرات، او الحشيش وتحديداً في المجتمعات العربية، أيضاً ان الهوس المفرط في الموضة ، والشهرة، والمشاهير، واتباع اخر الصيحات يعتبر نوعاً ما ادمان لدى النساء وتحديداً الفتيات ما بين ١٠-١٨ عام. انت تستطيع ان تمنع الادمان من مجابهتك والسيطرة عليك من خلال التحكم في الوسائل التي تستخدمها والزمن المناسب والامور الحياتية مما يقلل من الأضرار التي قد تصيبك.

ان الادمان لا يعني السيطرة على الجسم لمحاولة قتلك بينما النوع الاخطر هو ادمان العقول على الامور الفارغة التي تبين جهلك حول الاشياء التي توجد في حياتك، وكيفية تعاملك معها. في الآونة الاخيرة اصبحنا نرى الموت بشكل اكبر ووفيات بكمية اكتر وهذا يعني ان الادمان المفرط قد يدمر جسدك ونفسيتك مما يؤدي بك الى الهاوية. فالإدمان هو موت بطيء بطرق مختلفة وزمن مختلف يختلف باختلاف تعامل الشخص مع الامور.

ولنأتي الآن لنرى تأثير الادمان واضراره على الفرد:

رفض القيم والمبادىء العائليّة والأخلاقيّة والدّينيّة.

التّحدّي المتزايد للوالدين وللمجتمع.

الانحراف السّلوكيّ والجنوح (الميل نحو القتل، السّرقة، الاغتصاب، العصابات،...).

ازدياد حالات الطّلاق، التّفكّك الأسري، المشاكل العائليّة.

فقدان الشّعور بالذّنب تجاه الإساءة للآخرين.

فقدان الطّاقة الشّابّة الّتي يقف عليها تقدّم الوطن وتطوّره (عائليًّا ووطنيًّا)

حدوث أمراض نفسيّة مزمنة واضطرابات عقليّة كالإصابة بمرض الذّهان (اختلال عقليّ)، ومرض الاكتئاب، والقلق، والهلوسة..

حدوث مشاكل صحّيّة وجسديّة خطيرة جدًّا.