الاعلام العبري: قادة في جيش الاحتلال مقتنعون بأنّ حرب "إسرائيل" على غزة وصلت لطريقٍ مسدود

وطن: أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بأنّ قادة في جيش الاحتلال توصلوا في اجتماعٍ إلى أنّ الحرب "وصلت إلى طريق مسدود"، في ضوء عدم دعم الولايات المتحدة تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أنّ الاجتماع عُقد قبل 11 يوماً، ووُصف بـ"الحاسم"، إذ شكّل نقطة تحوّل في الموقف الإسرائيلي من صفقة التبادل.

وأشارت إلى أنّ وزراء في حكومة الاحتلال ورؤساء هيئة الأركان و"الشاباك" و"الموساد" ومسؤول ملف المفاوضات، شاركوا في الاجتماع، لافتةً إلى أنّهم أجمعوا على أولوية استعادة الأسرى مقابل عودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة من دون شروط والانسحاب من "نتساريم".

المسؤولون رأوا، وفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، أنّ "جيش الاحتلال لا يخوض حرباً فعلية" في غزة، ونتنياهو وبن غفير "يتجاهلان هذه الحقيقة".

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ قادة الاحتلال أجمعوا على أنّ "إسرائيل" فقدت ميزتين أساسيتين، هما الدعم الأميركي ووحدة الشارع، لافتةً إلى أنّ مسؤولي الاحتلال خلصوا إلى هذه النتائج، تزامناً مع عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن جبهة الشمال ومن دون تهدئة في غزة.

وبعيد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، والتي تُعنى بتحرير الأسرى الإسرائيليين، وإنهاء العدوان على قطاع غزّة، قال مصدر مصري إنّ الكرة الآن في ملعب "إسرائيل".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أعلن اليوم، أنّ الحركة ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، يُنهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى.

ويأتي هذا التصريح في وقتٍ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ حركة "حماس" تُصرّ على أن تكون نهاية الحرب "مكتوبة في الاتفاق ولا تكتفي فقط بضمانات".

المصدر: الميادين