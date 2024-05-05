للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. واشنطن تعلّق شحنة ذخيرة إلى "إسرائيل" وحكومة نتنياهو قَلقة

وطن: كشف مسؤولان إسرائيليان، أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، علّقت الأسبوع الماضي، شحنة ذخيرة أميركية الصنع إلى "إسرائيل"، وفق ما نقل عنهما موقع "أكسيوس".

وذكر الموقع، أنّ هذه المرة الأولى، منذ 7 أكتوبر، التي توقف فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة مخصّصة لـ"الجيش" الإسرائيلي، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة "أثارت مخاوف جدية" داخل حكومة الاحتلال، ودفعت المسؤولين إلى التدافع من أجل فهم سبب احتجاز الشحنة.

وبشأن تعليق شحنة الذخيرة الأميركية، رفض البيت الأبيض التعليق لـ"أكسيوس"، كما لم يرد البنتاغون ووزارة الخارجية ومكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على الفور على الأسئلة.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية" ان قرار إدارة بايدن إرجاء شحنة أسلـحة لإسرائيل هو الأول من نوعه منذ 7 أكتوبر وأثار قلقا عميقا داخل حكومة نتنياهو".

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشعر إدارة بايدن بـ"قلقٍ بالغ" من أن تشنّ "إسرائيل" هجوماً على مدينة رفح جنوبي غزة، والتي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني نازح.