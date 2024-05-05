حزب الشعب يدين إغلاق مكاتب «الجزيرة» ويعبر عن ثقته بقدرة وسائل الاعلام المستهدفة على كشف وفضح جرائم الاحتلال

وطن: دان حزب الشعب الفلسطيني قرار حكومة الاحتلال الصهيوني، القاضي بإغلاق مكاتب شبكة «الجزيرة» داخل دولة الاحتلال الاسرائيلي، ومصادرة كافة معداتها وأجهزة التصوير والمونتاج والإرسال، والحيلولة دون الوصول إلى منصاتها، بذريعة تحولها "محطة اعلام تحريضية"

وقال حزب الشعب في تصريح صحفي، إن هذا القرار يندرج ضمن السياسية الاسرائيلية المعادية لحرية الرأي والتعبير بكل أشكاله، بهدف طمس حقائق جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تقترفها وعصاباتها الفاشية بحق المدنيين العزل وعموم شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تؤكداَ مجدداَ على استمرارها في ملاحقة واستهدف الصحافة والعاملين فيها، عبر تكميم الافواه وحجب المعلومات وحظر النشر والاعتقال واغتيال الصحفيين وقصف مقار عملهم، كما تجلى ذلك بأبشع الصور في قطاع غزة.

وعبر حزب الشعب عن ثقته بقدرة وسائل الاعلام المستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأجهزته الفاشية، على الاستمرار في كشف وفضح انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال الصهيوني وشريكتها الولايات المتحدة الأمريكية، وزيف إدعاتهما بـ"الديمقراطية"