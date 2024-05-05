نقابة الصحفيين تدين قرار حكومة الاحتلال اغلاق مكاتب الجزيرة وتدعو لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية

وطن: ادانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار حكومة الاحتلال، إغلاق مكتب قناة الجزيرة في أراضي عام الـ48 والقدس، واعتبرته إمعانا في مواصلة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

وقالت النقابة في بيان صحفي، إن قرار اغلاق مكاتب قناة الجزيرة مؤشر على نية قوات الاحتلال، الاستمرار بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة والضفة وأراضي الـ48، دون شهود وتوثيق.

وأشارت إلى ان هذا القرار ليس غريبا على الاحتلال، الذي قتل 135 صحفيا، ودمر وأغلق نحو 85 مؤسسة ومكتبا إعلاميا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء عدوانه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحملت نقابة الصحفيين، حكومة نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي سواء أكان فلسطينيا أم عربيا أم أجنبيا يعمل في فلسطين.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين و"اليونسكو" ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، إلى التدخل لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا.

وعبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة واستعدادها ولجانها وطواقمها للعمل على إسناد الزملاء والزميلات بكافة الطرق والامكانيات النقابية والقانونية.

