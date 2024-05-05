بعشرات الصواريخ.. المقاومة في لبنان تستهدف مستوطنة "كريات شمونة"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الأحد، استهداف مستوطنة "كريات شمونة" شمالي فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.

وأكدت المقاومة أنّ استهداف "كريات شمونة" جاء رداً على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة ميس الجبل.



بدورها، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة من جراء سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شارع في "كريات شمونة".

وأكد مجلس الإقليمي في الجليل الأعلى أنّ "بعد صلية الصواريخ نحو الشمال، لا يوجد الآن كهرباء في المطلة والمنارة".



ويأتي ذلك بعد ارتقاء 4 شهداء مدنيين في غارة شنّتها طائرات الاحتلال على بلدة ميس الجبل الحدودية صباح اليوم.



