تجدّد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله

وطن: تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله في المناطق الحدودية، الثلاثاء، حيث شن الطيران التابع لجيش الاحتلال عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية.



وقصف حزب الله عدة مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من المستوطنات الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

وواصل جيش الاحتلال تكثيف قصفه الجوي والمدفعي مستهدفا عدة منازل في مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

