الاحتلال يجرف بنية تحتية وأراضي زراعية في جلبون شمال شرق جنين

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بنية تحتية وأراضي زراعية في قرية جلبون، شمال شرق جنين .

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت القرية من الجهة الشمالية، وشرعت بتجريف محاصيل زراعية وأعمدة كهرباء، وأجزاء من الشارع الرئيسي بطول 60 مترا وعرض 10 أمتار.

وأضاف أبو الرب أن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثامن على التوالي اقتحام القرية وتحويل منزل يقع بالقرب من مدرسة البنات الأساسية إلى نقطة عسكرية، يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن عدم انتظام الدراسة في القرية غدا، بالتنسيق مع مديرية التربية في جنين، بسبب اقتحامات قوات الاحتلال.

وبين أن حالة من الخوف تسود المواطنين جراء الاقتحامات المتواصلة، التي يتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل ونصب حواجز عسكرية، إضافة لتعرض القرية المقامة فوق أراضيها مستعمرة "ميراف"، إلى إطلاق رصاص من داخل المستعمرة تجاه المنازل.