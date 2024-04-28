وقفات طلابية في إيران تضامناً مع غزة وثورة الجامعات الأميركية والأوروبية

وطن: أفادت مصادر صحفية في إيران بأن جامعة طهران شهدت، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الحركات الاحتجاجية للطلاب في الجامعات الأميركية والأوروبية نصرةً لقطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها أنها "ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الجامعات الإيرانية تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، واللافت هو حضور مئات الآلاف من الطلاب والأساتذة في مختلف الجامعات الإيرانية، كما أنّ الاحتجاجات لم تقتصر فقط على العاصمة".

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وإيران، وشعارات الموت لـ"إسرائيل" والموت لأميركا وبريطانيا، مطالبين بوقف العدوان على غزة، وإنهاء الإبادة الجماعية لسكان القطاع.



وأمس، نظّم مجموعة من أساتذة وطلاب وموظفي جامعة طهران، وقفةً احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للجامعة، من أجل إدانة قمع واعتقال الأساتذة والطلاب في الجامعات الأميركية، المحتجين على جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والدور الأميركي المحوري في استمرار هذه الإبادة.

وتأتي هذه التجمعات في وقت تتواصل الاحتجاحات الداعمة لفلسطين المحتلة وغزة في أكثر من 50 جامعة أميركية، حيث تتزايد تحرّكات الطلاب المندّدة بالدور الأميركي المحوري في استمرار حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال.



وبعد اندلاعها في الولايات المتحدة، اتسعت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات إلى دول أخرى، حيث شهدت أستراليا وفرنسا وبريطانيا تظاهرات مشابهة، دعماً لفلسطين والمحتجين الأميركيين، الذين تعرّضوا للقمع على يد الشرطة في عدّة ولايات.





المصدر: الميادين