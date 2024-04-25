جماهير شعبنا في جنين تشيع جثمان الشهيد الطفل عروق إلى مثواه الأخير

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل خالد رائد عروق (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في الحي الشرقي من المدينة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، بعد وصول الجثمان من مدينة رام الله، إلى منزل عائلته في جنين، التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، وجاب المشيعون شوارع المدينة، وصولا إلى مسجد جنين الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه.

وسار الموكب في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء، حيث رفع المشيعون جثمان الشهيد الطفل عروق على الأكتاف وقد لف بالعلم الفلسطيني، قبل مواراته الثرى، وسط ترديد للهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

ونعت حركة "فتح" إقليم جنين الشهيد الطفل عروق، الذي ارتقى متأثرا برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة رام الله، فجر اليوم، وتمركزها في أحياء: رام الله التحتا، والطيرة قرب دوار السرية، وإم الشرايط في مدينة البيرة حيث داهمت أحد المنازل.

واندلعت على إثرها مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة الطفل عروق برصاصة في البطن، أدت إلى استشهاده.