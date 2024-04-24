تواصل الاحتجاجات في الجامعات الأميركية رفضا للعدوان على غزة.. وغالانت يدعو لوقفها

وطن: تواصلت حركة الاحتجاجات الطلابية والاعتصامات في جامعات أميركية مرموقة للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 200 يوم ووقف تسليح أميركا لإسرائيل، وواصل طلاب مؤيدون للفلسطينيين اعتصامهم في المزيد من الجامعات في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

في الوقت ذاته، شنت السلطات حملة اعتقالات جماعية في عدد من جامعات الساحل الشرقي، كما دعت شخصيات سياسية لاستخدام وحدات "الحرس الوطني" للتصدي للطلاب المناهضين لإسرائيل في جامعة كولومبيا بنيويورك.

في غضون ذلك، قال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث عما وصفها بالهتافات الدنيئة المتداولة في المظاهرات الطلابية بالجامعات الأميركية، في إشارة للهتافات المؤيدة لغزة والمنددة بالحرب الإسرائيلية على القطاع.

احتجاجات الطلاب تمتد إلى جامعتي براون وجنوب كاليفورنيا

امتدت الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة اليوم الأربعاء لتشمل جامعتي براون وجنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وانضم طلاب جامعة براون في مدينة رود آيلاند (شرق) وجامعة جنوب كاليفورنيا (غرب) إلى جامعات أخرى -على رأسها جامعة كولومبيا- للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة والدعوة إلى وقف إطلاق نار في القطاع، وفق ما نشرت وسائل إعلام أميركية.

ومساء أمس الثلاثاء، نظم نحو 100 طالب متضامن مع فلسطين في جامعة تكساس بمدينة دالاس (جنوب) اعتصاما على طول المدخل المؤدي إلى مكتب رئيس الجامعة.

غالانت يدعو لوقف المظاهرات الداعمة لغزة في جامعات أميركية

دعا وزير الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إلى وقف المظاهرات الداعمة لقطاع غزة في الجامعات الأميركية، فيما وجّه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإقامة مجموعات مسلحة لحماية الجاليات اليهودية هناك.

وزعم غالانت -في منشور عبر منصة إكس- أن المظاهرات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة ليست معادية للسامية فحسب، بل هي أيضا تحريض على الإرهاب.

ودعا السلطات في الولايات المتحدة الأميركية إلى التحرك، من أجل حماية اليهود ووقف المظاهرات في الجامعات.

من جانبه، ادعى بن غفير في منشور عبر المنصة ذاتها، أن يهود الشتات يعانون حاليا من موجة شديدة من معاداة السامية في المجتمعات والجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم.

وأضاف: "طلبت من قائد الشرطة (يعقوب شبتاي) صياغة خطة مساعدة، لإنشاء قوات دفاع محلية من شأنها حماية الجاليات والمؤسسات اليهودية في الخارج، من خلال الدعم المهني، بما في ذلك خطة تدريب وتقديم استجابة تكنولوجية لعمليات التأمين".

حماس: الإدارة الأميركية تنتهك حق طلاب وأساتذة في التعبير

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "الإدارة الأميركية تنتهك الحقوق الفردية وحق التعبير لطلاب جامعيين وأعضاء هيئات تدريسية يرفضون الإبادة الجماعية في غزة".