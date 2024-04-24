حزب الله يستهدف مبنى لجنود الاحتلال في "أفيفيم".. ويوقعهم بين قتيل ‌‏وجريح

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الأربعاء، استهداف مقاوميها مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، مؤكدةً إيقاعهم بين قتيلٍ ‌‏وجريح.

وأفاد الإعلام العبري بإصابة مبنيين إصابةً مباشرة في "أفيفيم" في الجليل المحتل نتيجة صواريخ المقاومة.



كذلك، أعلنت المقاومة استهداف تجمعٍ لجنود الاحتلال في ‏"حرش نطوعة" بالأسلحة المناسبة، ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك دعماً لغزة ورداً على مجزرة ‌‌‏حانين.

بالتوازي، أكدت وسائل إعلام عبرية سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في مستوطة "زرعيت" في الجليل الغربي المحتل.

وأفاد الإعلام العبري بإطلاق قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع نحو مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المقاومة الإسلامية في لبنان إنّ مجاهديها استهدفوا مستوطنة "شوميرا" (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالعشرات من صواريخ ‌‏"الكاتيوشا".

وأيضاً، أعلنت المقاومة أنّها استهدفت موقع "الراهب" التابع للاحتلال (قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية) بالقذائف ‏المدفعية، مُحققةً إصابةً مُباشرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ عملياتها تأتي دعماً لغزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل على القرى

في غضون ذلك، أفادت مصادر صحفية بوقوع سلسلة غارات من طيران الاحتلال الحربي استهدفت المنطقة بين بلدتي عيتا الشعب وراميا في جنوب لبنان.