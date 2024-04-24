الاحتلال يستولي على مركبتين عقب اقتحام بلدة السموع ويطا جنوب الخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بلدة السموع ويطا، واستولت على مركبتين جنوب الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل، ونشرت دورياتها العسكرية في عدد من أحياء البلدة، واستولت على مركبة لأحد المواطنين.

وفي بلدة يطا جنوبا، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها القمعية بحق المواطنين، ونصبت عددا من الحواجز العسكرية عند مداخل عدد من القرى الواقعة شرق البلدة، وأوقفت المواطنين ونكلت بهم، كما احتجزت الشاب زكريا مخامرة لساعات طويلة، قبل أن تستولي على مركبته أثناء وجوده على مدخل البلدة باتجاه "زيف".



وفي السياق اقتحمت قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وانتشر جنودها في محيط منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.