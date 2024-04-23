جيش الاحتلال يقرّ بمقتل رائد احتياط في المعارك شمالي قطاع غزة

وطن: أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل رائد احتياط في المعارك الدائرة ضد المقاومة، شمالي قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف جيش الاحتلال أنّ رائد الاحتياط هو من فرقة غزّة و"قصاص أثر" في اللواء الشمالي ضمنها.

وبمقتله، ترتفع حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 606، وفق اعترافات "جيش" الاحتلال.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية فشل الاحتلال في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة، على الرغم من استمرارها نحو 7 أشهر.

وكشفت الصحيفة أن "إسرائيل"، التي أرادت إخراج حماس من غزة، "لم تنجح حتى في اجتثاثها من شمالي القطاع".

وبيّنت أنّ تجدّد القتال في المناطق، التي أعلنت قوات الاحتلال "تطهيرها، إلى حدّ كبير، من حماس في السابق" (المناطق الشمالية من قطاع غزة)، هو بمنزلة مثال واقعي على صعوبة تعزيز المكاسب بالنسبة إلى "إسرائيل"، التي تلوّح بهجوم على رفح، جنوبي القطاع.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أنّه حتى مع تحوّل تركيز القتال بالتدريج، جنوبي القطاع، ظل شمالي غزة نقطة اشتعال في الحرب.

واعترفت الصحيفة بأنّ مقاومي حماس "أعادوا تجميع صفوفهم في وحدات أصغر، وتحوّلوا إلى تكتيكات حرب العصابات".