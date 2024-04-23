الإغاثة الزراعية تنهي توزيع 1000 طرد غذائي و10 آلاف وجبة ساخنة في مدينة غزة

وطن: انهت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" توزيع 1000 طرد غذائي و10 آلاف وجبة ساخنة في مدينة غزة ، ويأتي ذلك ضمن مشروع الإستجابة لتوقعات زيادة حالات انعدام الأمن الغذائي خلال شهر رمضان في محافظة غزة الممول من Start Networkوالذي يهدف الى تخفيف اعباء الحرب على الأسر النازحة بمدينة غزة

واستطاعت الإغاثة الزراعية من خلال هذا التدخل توفير وجبات غذائية ل20 ألف مواطن في مدينة غزة ، كما عملت على توفير 10 آلاف وجبة ساخنة للأسر النازحة في مراكز الإيواء .