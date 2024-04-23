د.مصطفى البرغوثي يزور مخيم نور شمس و يؤدي واجب العزاء في شهداء المخيم

وطن: أدى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و الوفد المرافق له واجب العزاء في شهداء مخيم نور شمس و زار بيوت عائلات الشهداء و بيوت العزاء .

و التقى البرغوثي المواطنين في مختلف مناطق المخيم واطلع على حجم الدمار الهائل الذي سببته قوات الاحتلال .

كما التقى البرغوثي باللجنة الشعبية للمخيم و بفرق الاسعاف الأولي التي تقوم بدور هام في تقديم العلاج للمرضى و المصابين، وناقش الاحتياجات الإنسانية لدعم صمود سكان المخيم الذين يتعرضون لاجتياحات و اعتداءات لا تتوقف.