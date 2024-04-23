مواجهات مع الاحتلال في كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم

وطن: اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدتي كفر اللبد وعنبتا، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر اللبد وجابت شوارعها، وتحديدا منطقة الكراجات، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا المجاورة، وسارت باتجاه شارعها الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم في وقت سابق اليوم من مدخلها الجنوبي، واتجهت نحو عزبة الجراد وضاحية ذنابة شرق المدينة، وجابت الشوارع والأحياء وأجرت عمليات تفتيش فيها، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.