"وول ستريت جورنال": بعد 7 أشهر.. فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة

وطن: أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة، على الرغم من استمرارها لنحو 7 أشهر.

وكشفت الصحيفة أن "إسرائيل" التي أرادت إخراج حماس من غزة "لم تنجح حتى من اجتثاثها من شمالي القطاع"، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان وقوات الاحتلال لليوم 200.

وبيّنت أنّ تجدّد القتال في المناطق التي أعلنت قوات الاحتلال "تطهيرها إلى حدٍ كبير من حماس في السابق" (المناطق الشمالية من قطاع غزة)، هو بمثابة مثال واقعي لصعوبة تعزيز المكاسب بالنسبة لـ "إسرائيل"، التي تستعد لهجوم في رفح جنوبي القطاع.

وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أنّ شمالي قطاع غزّة "مثّل أول ساحة في الحرب"، مشيرةً إلى أنّ "آلاف المقاتليين الفلسطينيين لا يزالون موجودين هناك"، إضافة إلى 300 ألف شخص "لا يزالون يعيشون هناك"، وفق ما نقلت عن مسؤول "إسرائيلي".

من جهته، علّق نائب القائد السابق في جيش الاحتلال والذي أشرف على العمليات في غزة، أمير أفيفي، على تجدّد القتال بالقول: "إن التحدي الكبير ليس الجزء الأول من المعركة، بل عندما تتوسع قواتك على نطاق كامل وتسيطر على منطقة ما. التحدي هو الحفاظ على تلك السيطرة وتعميقها"، مؤكداً "إنها حرب من نوع مختلف".

وأوضحت "وول ستريت جورنال"، أنّه حتى مع تحول تركيز القتال تدريجياً جنوبي القطاع، ظل شمال غزة نقطة اشتعال عنيدة في الحرب.

واعترفت الصحيفة أنّ مقاتلي حماس "أعادوا تجميع صفوفهم في وحدات أصغر، وتحولوا إلى تكتيكات حرب العصابات".

وفي وقت سابق، أقرّت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ الصواريخ التي استهدفت فيها المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزّة أُطلقت من شمالي القطاع.

وأعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قنصها جندياً من جيش الاحتلال في بيت حانون، شمالي القطاع،ودكّها تجمّعاً لقوات الاحتلال المتوغّلة بقذائف "الهاون".

واستهدفت القسّام جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105" في المنطقة نفسها.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية بالأسلحة الرشاشة و قذائف الـ "آر بي جي" في محور قتال في مدينة بيت حانون.



المصدر: الميادين