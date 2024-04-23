مفوض حقوق الإنسان: نشعر بالذعر من تقارير عن وجود مقابر جماعية في غزة

وطن: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء إنه يشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، كذلك التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية هناك.

وندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقاها متحدث بالنيابة عنه، بالضربات "الإسرائيلية" على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم ضحاياها من النساء والأطفال.

وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تحذيره من توغل جيش الاحتلال في مدينة رفح، قائلا إنه قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جثامين 310 شهداء من ثلاث مقابر جماعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 34183، والإصابات إلى 77143 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.