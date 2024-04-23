شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، في اليوم الـ200 من العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد عدد من المواطنين في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

كما تواصل القصف المدفعي العنيف من مدفعية ودبابات جيش الاحتلال على احياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة ما أدى إلى سقوط 3 شهداء على الأقل ونحو 10 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال مناطق جنوب غرب مدينة غزة بالقذائف وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار.

كما استهدفت طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ووقوع إصابات في صفوف المواطنين نقلوا جراءها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإطلاق نار بشكل مكثف من آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.