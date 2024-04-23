شهيد بقصف للاحتلال على سيارة جنوب لبنان وحزب الله يقصف مواقع

وطن: استشهد شخص على الأقل، اليوم الثلاثاء، في قصف نفذته مسيرة تابعة لجيش الاحتلال على سيارة في بلدة عدلون جنوبي لبنان، وذلك مع تجدد القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال.



واصل جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، تكثيف قصفه الجوي والمدفعي مستهدفا عدة منازل في مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

وفي السياق أعلن حزب الله، استهدافه مقر قيادة عسكريا تابع لجيش الاحتلال في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة "بعشرات" صواريخ الكاتيوشا، ردا على غارات طالت قرى في جنوب لبنان، في وقت أكد جيش الاحتلال رصده إطلاق نحو 35 صاروخا من الجانب اللبناني.



