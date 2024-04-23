أريحا: اصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر وعين السلطان

وطن: أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر صحية بإصابة فتى برصاصة في الصدر، ووصفت اصابته بالخطيرة، في مخيم عقبة جبر.

وقالت مصادر محلية، إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل قوات الاحتلال التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.

واندلعت مواجهات واشتباكات متفرقة بين قوات الاحتلال ومجموعات من المواطنين، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لاقتحام الاحتلال للمخيمين.

يتبع..