بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يستهدف قاعدة "زيتيم" شمال فلسطين المحتلة
22.04.2024 08:12 PM
وطن: قصف حزب الله، اليوم الاثنين، مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في جيش الاحتلال بقاعدة عين زيتيم شمال فلسطين المحتلة، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وأعلن حزب الله"أن مقاتليه استهدفوا عصر اليوم تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".
كما استهدفوا قبل ظهر اليوم التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".