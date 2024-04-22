بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يستهدف قاعدة "زيتيم" شمال فلسطين المحتلة

وطن: قصف حزب الله، اليوم الاثنين، ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في جيش الاحتلال ب‏قاعدة عين زيتيم شمال فلسطين المحتلة، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

‏وأعلن حزب الله"أن مقاتليه استهدفوا عصر اليوم تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".‏

كما ‏استهدفوا قبل ظهر اليوم ‏التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏

وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".