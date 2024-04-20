حزب الشعب يدعو لتحرك عاجل لحماية مخيم نور شمس وكل شعبنا من العدوان الذي يتعرض له

وطن: دعا حزب الشعب الفلسطيني، إلى التحرك العاجل لمجابهة العدوان المتواصل على مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، والدفاع بكل السبل الممكنة عن شعبنا الذي يتعرض للإبادة الجماعية وخطر التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية كافة، من رفح وحتى جنين.

وعبر حزب الشعب في بيان أصدره وصل وطن نسخة منه، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة للجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم نور شمس وبلدة عقربا والتي التي أدت إلى استشهاد مجموعة من أبناء شعبنا جراء الاجتياح الأخيرة وما رافقه من عدوان عسكري واسع على المخيم وطولكرم، وكذلك نتيجة جرائم المستوطنين في العديد من قرى وبلدات الريف الفلسطيني.

وقال حزب الشعب، إن ما يجري من اجتياحات عسكرية متتالية للمخيمات بشكل خاص، وللبلدات والمدن الفلسطينية في الضفة، وتصعيد في اعتداءات المستوطنين الدموية بحماية جيش الاحتلال، بالتزامن مع حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة، ما هو إلا تمهيد لارتكاب مزيد من المجازر الإضافية بحق شعبنا واستمرار مساعي تهجيره.

وفي ختام بيانه، نعى حزب الشعب كوكبة الشهداء الذين قضوا في الأيام الأخيرة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مطالباَ كل قوى وفعاليات ومؤسسات شعبنا بالتوحد على المستويات كافة، وتكثيف التحرك للانخراط في التصدي لعدوان جيش الاحتلال وعصابات مستوطنيه، وتشكيل لجان الحراسة والاغاثة الشعبية لحماية واسناد أهلنا في كل المناطق المستهدفة.