القسام تقتل 7 جنود للاحتلال بعملية نوعية في جباليا

وطن: أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من العمليات قتلت خلالها جنودا في جيش الاحتلال ودمرت آليات في جباليا وشرق رفح بشمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، إن مقاتليها تمكنوا في عملية مركبة من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام أن مقاتليها أجهزوا بعدها على 7 جنود في جيش الاحتلال كانوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.



كما أعلنت كتائب القسام قنص جندي في جيش الاحتلال شرق مدينة جباليا.

وفي المحور نفسه، استهدف مقاتلوها جرافة عسكرية وقصفوا حشودا لقوات الاحتلال بالقذائف في عدة مواقع.

وقد بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لالتحام مقاتليها مع جنود الاحتلال وآلياته شرق مخيم جباليا.

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها تمكنوا صباح اليوم من قنص جندي في جيش الاحتلال تحصن في أحد المباني، واستهدفوا قوة تابعة لجيش الاحتلال متحصنة داخل شقة سكنية بقنابل مضادة للأفراد في مخيم جباليا.

وأضافت السرايا أن مقاتليها استدرجوا قوة تابعة لجيش الاحتلال كبيرة خاصة لكمين محكم ومركب والإجهاز عليها من نقطة صفر بالأسلحة المناسبة والعبوات الهندسية شديدة الانفجار وقذائف مضادة للأفراد، كما استهدفوا جرافة عسكرية بعبوة متفجرة في مخيم جباليا أيضا.



استهداف جنود وآليات

وفي جنوب القطاع، أعلنت كتائب القسام اليوم تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح شرق رفح.

وقالت القسام إن مروحيات هبطت لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في منطقة حي السلام، شرق رفح.

كما أعلنت استهداف 7 دبابات ميركافا تابعة لجيش الاحتلال بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" في محيط معبر رفح وشرق المدينة، وفي جباليا شمالي القطاع.

كذلك أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليه استهدفوا 4 آليات تابعة لجيش الاحتلال بين ناقلات جند وجرافات بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105" شرق مدينة رفح، وفي جباليا شمالا.

وكانت كتائب القسام قالت إن مقاتليها فجّروا فتحة نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة هندسة تابعة لجيش الاحتلال حاولت الدخول لفتحة النفق وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق رفح.

وأضافت أن مقاتليها فجّروا أيضا منزلا مفخخا مسبقا في قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح بالمنطقة نفسها.

وفي السياق، أفادت مصادر صحفية بهبوط مروحيات تابعة لجيش الاحتلال وسط إطلاق قنابل دخانية شرق رفح.

وكانت قوات الاحتلال بدأت قبل أسبوع عملية عسكرية شرق المدينة مما تسبب في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وفي وسط القطاع، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت القوات المتقدمة شمال المحافظة الوسطى بالقرب من جسر وادي غزة بقذائف الهاون.

يأتي ذلك وسط اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور بينها المغراقة، بالإضافة إلى حي الزيتون بمدينة غزة شمالا.



جنود مصابون

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة اليوم، بينما قالت وسائل إعلام عبرية إن عدد الجنود المصابين 13 بينهم 4 حالتهم خطيرة.

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل ذلك عن إصابة 22 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 15 جنديا أصيبوا خلال المعارك الدائرة في داخل قطاع غزة و7 أصيبوا في مواقع أخرى أبرزها الجبهة الشمالية عند الحدود مع لبنان.

وقالت مصادر صحفية إن جيش الاحتلال أعلن عن إصابة 95 جنديا في معارك القطاع منذ نهاية الأسبوع الماضي.



من جهتها، ذكرت مواقع إخبارية عبرية أن مروحيات عسكرية نقلت في الساعات الأخيرة مصابين من داخل غزة إلى عدد من المستشفيات في منطقتي "تل أبيب" والقدس المحتلة.

وأفادت المصادر الصحفية بأن صفارات الإنذار دوّت ظهر اليوم في سديروت ومحيطها بغلاف غزة.

وأكد موقع "يديعوت أحرونوت" أن صافرات الإنذار في سديروت والاعتراضات الصاروخية حدثت خلال مَسيرة في المدينة طالبت بإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت صباح اليوم أنها استهدفت مدينة عسقلان برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة

