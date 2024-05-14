في الذكرى 76 للنكبة.. المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون: "تحرير كامل فلسطين بدأ"

وطن: أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، أن معركة تحرير (كامل) فلسطين وهزيمة الصهيونية الفاشية قد بدأت، وهو ما يتطلب عدة امور ابرزها: توحيد كافة الحراكات الشعبية والطلابية والاكاديمية، سحب الاعتراف بالكيان من قبل منظمة التحرير الفلسطينية فورا، الاستعداد لإسناد غزة ومعالجة آثار المذبحة وتدمير البنية التحتية المتواصل، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة تعاني من المجاعة والكوارث والأمراض.

وقال المؤتمر الشعبي، في بيان وصل وطن ، نسخة منه، إنه وفي الذكرى السادسة والسبعين للنكبة، وبعد أكثر من سبعة أشهر من المواجهة، وصمود شعبنا في وجه آلة الحرب الصهيونية، نؤكد ان تحرير ( كامل) فلسطين بدأ ، وان فرصة استعادة أهلها لحقوقهم كاملة غير منقوصة وانهاء الاستعمار الاستيطاني الإحلالي وإلحاق الهزيمة الشاملة بالحركة الصهيونية ومشاريعها، قد هلّت، فلتتجه كافة الجهود والمبادرات والابداعات بهذا الاتجاه، لتقريب ساعة خلاص فلسطين والبشرية من أنياب الحركة الصهيونية الفاشية وداعميها من المستعمرين وأعوانهم .

وتابع البيان، "بعد 76 عاما من النكبة، والتهجير الذي تعرض له شعبنا عام 1948، وتشريده من أرضه التاريخية واغتصاب مقدراته عبر المجازر التي تعرض لها من قبل العصابات الصهيونية، والتي تمكنت، وبدعم ورعاية الدول الاستعمارية، من بإقامة كيان غاصب على أنقاض الشعب الفلسطيني ، كيان كولونيالي توسعي، أطلق عليه "إسرائيل" كقاعدة متقدمة للقوى الاستعمارية في الشرق الأوسط، وبعد عشرات الحروب العدوانية التي راح ضحيتها الملايين من أبناء وبنات المنطقة للوقوف في وجه المشروع الاستعماري الجديد وللدفاع عن الحقوق الفلسطينية، انطلقت معركة طوفان الأقصى، كنتيجة طبيعية لاستمرار العدوان وحقا طبيعيا مكفولا في المواثيق والأعراف الدولية لمقاومة الاحتلال الصهيوني بكافة الوسائل المتاحة" .

ولفت البيان الى أن معركة طوفان الأقصى تتحول إلى حركة نضالية مشروعة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي عموم أراضي فلسطين التاريخية.

كما أعادت ملحمة طوفان الأقصى الهرم لينتصب على قاعدته، وعادت الرواية الفلسطينية لتتصدر المشهد ولتهز ضمير العالم وتفضح السياسات الرسمية العدوانية للدول الكبرى الاستعمارية داعمة العدوان وراعيته، إذ خرجت الشعوب على امتداد المعمورة، طلبة الجامعات وطلبة المدارس والنقابات وحركات المقاطعة للكيان وسحب الاستثمارات منه.

إن انطلاق الحراك العالمي يأتي نصرة لفلسطين ولإنهاء هيمنة الحركة الصهيونية وتحكمها برقاب الشعوب ودولها ومؤسساتها.

إننا نعلن، نحن أحرار فلسطين ومعنا أحرار العالم ان معركة تحرير(كامل) فلسطين وهزيمة الصهيونية الفاشية قد بدأت.

ومن هنا، فإننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، اذ نؤكد هذه الحقيقة الدامغة، ومن أجل انجازها واستكمالها، نرى أن هذا يتطلب:

اولا: توحيد كافة الحراكات الشعبية والطلابية والفنانين/ الفنانات والمثقفين/ المثقفات، والأكاديميين/ الأكاديميات والنقابات، وغيرها من الأجسام الوطنية والشعبية، للتوحد في جبهة واحدة وتحت شعار موحد، أن تحرير فلسطين وانهاء العنصرية الصهيونية واجب كل الأحرار في العالم..

ثانيا: تعزيز المبادرات الشعبية فردية كانت أو جماعية أو مؤسسية او رسمية ملتزمة بهذا الهدف، من خلال توجيهها نحو هذه الغاية والشعار المشترك.

ثالثا: سحب الاعتراف بالكيان من قبل منظمة التحرير الفلسطينية فورا، والعمل على انخراط جل الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الوطنية والمجتمعية والاهلية في معركة كل فلسطيني، فقد بدأت المعركة الفاصلة مع هذا الكيان الغاصب.

رابعا: الاستعداد لإسناد غزة ومعالجة آثار المذبحة وتدمير البنية التحتية المتواصل، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة تعاني من المجاعة والكوارث والأمراض.

إننا، في المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، وفي الذكرى السادسة والسبعين للنكبة، وبعد أكثر من سبعة أشهر من المواجهة، وصمود شعبنا في وجه آلة الحرب الصهيونية، نؤكد ان تحرير ( كامل) فلسطين بدأ ، وان فرصة استعادة أهلها لحقوقهم كاملة غير منقوصة وانهاء الاستعمار الاستيطاني الإحلالي وإلحاق الهزيمة الشاملة بالحركة الصهيونية ومشاريعها، قد هلّت، فلتتجه كافة الجهود والمبادرات والابداعات بهذا الاتجاه، لتقريب ساعة خلاص فلسطين والبشرية من أنياب الحركة الصهيونية الفاشية وداعميها من المستعمرين وأعوانهم .

