طوفان الأقصى" في اليوم الـ221.. الاحتلال يواصل حرب الابادة على غزة ويقطع الاتصالات عن جباليا

وطن: تواصلت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة، مع دخول "طوفان الاقصى" اليوم 221 على التوالي. حيث أعلن جيش الاحتلال إصابة 19 جنديًا خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3434، بينهم 529 حالة خطيرة. تتواصل الاشتباكات في عدة جبهات، بينما تنفذ المقاومة عمليات ضد قوات الاحتلال المتقدمة.

في تطور لاحق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، عن قطع الاتصال مع مقاتلين يحرسون أسرى اسرائيليين محتجزين.

وأفادت مصادر صحفية بأن الاشتباكات تدور حاليا في عدة محاور بمخيم جباليا، كما تنفذ المقاومة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة وفي المناطق الشرقية من رفح جنوبي القطاع.

وهذه التطورات تأتي بعد أكثر من سبعة أشهر من "حرب إبادة"، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف من المواطنين، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 35 ألفا و91 شهيدا، و78 ألفا و827 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا للوزارة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ221: