نقابة الصحفيين : الربع الأول 2024 يؤكد إمعان الاحتلال بقتل الصحفيين الفلسطينيين لا جرحهم

وطن - رام الله: سلط تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين الضوء على إمعان جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الصحفيين بغرض القتل .

وجاء في بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة أنه من المفارقات التي تستوقف المتابع لمجريات جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين ان عدد الشهداء أكثر من الجرحى وهذا يتضح في جداول رصد وتوثيق لجنة الحريات التابعة للنقابة في العام الماضي وكذلك استمرار السياسة والمنهجية لدى جيش الاحتلال التي تتضح في الربع الأول من بداية العام 2024 أيضا حيث ارتقى 31 شهيدا بينما جرح بشظايا الصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص 30 من الصحفيين في نفس الفترة .

وقد عقب رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام على تقرير الربع الأول من هذا العام بأن الأمر الطبيعي في كل الحروب والنزاعات يكون عدد الجرحى أكثر بكثير من عدد القتلى ، وهذا ما يجعل ما يحدث في فلسطين بالأمر غير الطبيعي، لأن هذا يشير ويدلل ان هنالك قرار على أعلى مستوى سياسي في منظومة كيان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بالقتل والتصفية في محاولة لقتل الحقيقة حيث كل من جرح من الصحفيين كان مشروع شهيد وليس كل من استشهد كان المقصود جرحه .

وأضاف اللحام انه ولهذا السبب تم منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة بقرار ما تسمى محكمة العدل العليا لان الاحتلال سيصعب عليه قتل الصحفيين الأجانب ولكي ينفرد بقتل الصحفيين الفلسطينيين أمام العالم الصامت على الجرائم والاعور تجاه الابادة الجماعية وليستمر بالطعن والتشكيك بمهنية الصحفيين الفلسطينيين في غزة.

وأكد اللحام وفق الوقائع بتقرير النقابة ان العام الماضي 2023 شهد إصابة 23 صحفيا بشظايا الصواريخ ومعظمهم في قطاع غزة بينما أصيب 48 بالرصاص معظمهم بالضفة الغربية في حين قتل 102 صحفيا في قطاع غزة ، أي ان عدد الشهداء الصحفيين ضعف عدد الصحفيين المصابين .

كما سجل الربع الأول من هذا العام ارتفاع واضح في جرائم الاعتقالات حيث اعتقل 15 من الصحفيين والبقاء على أربعة حالات اختفاء قسري حتى اللحظة .

كما شهدت وقائع انتهاكات احتجاز الطواقم ومنعها من العمل ارتفاع ملحوظ جدا ب82 واقعة معظمها في الضفة الغربية بجانب ظاهرة مصادرة وتحطيم المعدات بواقع 35 حالة .

وقد كان شهر آذار الماضي الأكثر تسجيلا لـ جرائم واعتداءات وانتهاكات الاحتلال في الربع الأول بواقع 106 حالة .

وأكثر حالات الاعتداء جغرافيا وقعت في مدينة غزة يليها مدينة القدس .