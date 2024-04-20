نابلس: تشييع جثماني الشهيدين بني فاضل وبني جامع إلى مثواهما الأخير

وطن: شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم السبت، جثماني الشهيدين عبد الرحمن ماهر بني فاضل (30 عاما)، ومحمد أشرف بني جامع (21 عاما)، من بلدة عقربا جنوب نابلس، إلى مثواهما الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمشاركة ممثلي الفعاليات الوطنية والرسمية والشعبية، باتجاه بلدة عقربا حيث تم إلقاء نظرة الوداع عليهما قبل مواراتهما الثرى.

وكانت قوات الاحتلال سلمت جثماني الشهيدين بني فاضل، وبني جامع، أمس عقب احتجازهما لنحو ستة أيام، عقب إطلاق مستوطنين الرصاص عليهما خلال هجوم على خربة الطويل التابعة لأراضي عقربا.