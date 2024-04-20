مؤسسات وفعاليات طولكرم تناشد المؤسسات الإعلامية والدولية والصحية لدخول مخيم نور شمس ووقف حصاره

وطن: وجهّت مؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم نداءً إلى المؤسسات الدولية وكافة الجهات للتدخل في السماح لدخول الطواقم الطبية إلى مخيم نور شمس، ووقف العدوان والحصار عنه، اللذين خلفا أوضاعا صعبة للمواطنين على مدار يومين، حيث نقص في الطعام والمياه والأدوية للمرضى، خاصة الأمراض المزمنة وانقطاع الكهرباء والماء والاتصالات عن مناطق شاسعة منه.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على مخيم نور شمس لليوم الثالث على التوالي. ويمنع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصابين والشهداء داخل المخيم.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة عن وصول 11 اصابة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، منها 7 اصابات بالرصاص الحي، و4 جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود الاحتلال، حيث تم تحويل إصابتين إلى مستشفى الاسراء التخصصي في المدينة، ووصفت حالات جميع الاصابات بالطفيفة والمتوسطة.



