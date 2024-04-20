"الديمقراطية" تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا وإيران

وطن: استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأعمال العدوانية لدولة الاحتلال، والتي استهدفت عدداً من المواقع في سوريا، وفي مدينة أصفهان الإيرانية.

ورأت الجبهة الديمقراطية في هذه الأعمال العدوانية المدانة، إصراراً من دولة الاحتلال الإسرائيلي، على إشعال نار الحروب في المنطقة، غير مكتفية بحربها الهمجية في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الجبهة الديمقراطية الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع، إلى عدم الوقوع في فخ الكيل بمكيالين، وإتخاذ موقف من العدوان الإسرائيلي على سوريا وإيران، باعتباره خرقاً للقوانين الدولية، ولسيادة كل من البلدين، وإدانة هذه الأعمال في مجلس الأمن، كما في باقي المحافل الدولية والإقليمية، وبشكل خاص مجموعة الدول السبع، وحلف الناتو، وإلا فإن أي موقف مغاير، لن يكون سوى تشجيعاً صارخاً لدولة الاحتلال، لمواصلة أعمالها العدوانية ضد دول المنطقة وشعوبها، الأمر الذي يهدد بتداعيات غير محدودة.