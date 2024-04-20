ليبيا تعبر عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة

وطن: عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا عن أسفها واستيائها العميق من فشل مجلس الأمن الدولي الموافقة على مشروع قرار قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

ودعت الخارجية الليبية في بيان، الدول التي رفضت وامتنعت عن التصويت لصالح القرار، إلى الانحياز إلى القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي والالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح العضوية الكاملة للدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه.

كما عبرت عن تقديرها لجهود جمهورية الجزائر الشقيقة التي تقدمت بمشروع القرار، في اطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة عربيا واسلاميا والداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل حريته، وإقامة دولته المستقلة.

وجددّت الوزارة التزام دولة ليبيا الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حل سياسي شامل وعادل لها، بما يحقق السلام والاستقرار للمنطقة، ويوقف الممارسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي في حق الأبرياء الفلسطينيين.