صور من القدس "الحزين " "السعيد "

كتبت :سجى الجعبري

توقفت للحظة أفكر في مستقبل مدينة القدس في وضعها الاقتصادي الذي يزداد سوء، اجد وصف دقيق لها إلا انها يطبق عليها وصف "الحزينة" و" السعيدة" العبرتان التي اعطيها لها كوصف دقيق وكأنها تخبي مستقبلها ودون معرفة بصيرتها. فالأوضاع السياسية التي تؤثر عليها من جانب يعكس ذلك ايضا اقتصاديا.

توصف الصورة الإقتصادية التجارية بالقدس بمعناة مأسا تها الإقتصادية التي تعاني منها، إذ تتكبد الضرائب التجارية من سلطات الإحتلال على التجار الفلسطينين كذلك الحالة الشرائية

تبدو معتمة داخل اسوقها فعند زيارة المدينة نرى الهدوء بين الأسواق، التجار جالسون أمام محلاتهم يلعبون "الشدة" ويفكرون في رأسهم بطريقة يتحايلون بها لدفع الضرائب عليهم ولكن دون جدوى اذا القدس اقتصاديا حزينة وسعيدة بأهتمام أهلها بها.

المقدسيين السعداء

القدس الأغلى على كل قلب مقدسي رغم الأوضاع والأحداث الحزينة والسعيدة بها، في القدس لا يوجد حرية تعبير عن الواقع والأحداث وعند التعبير عن كلمة صادقة بالحق "على المسكوبية" المصطلح المشترك بين المقدسين، يتميز المقدسي يالضحكة على مصائبهم التي يعانون منها، فضحكات الشباب تكون على درج باب

العامود عالية و لكن نظراتهم ذاهبة في خط مستقيم نحو مستقبل المدينة حتى تبقى القدس ممتلئة بضحكات أهلها.

ويظل الأمل موجوداً طالما نحن متمسكين وصامدين في ارضنا التي هي من حقنا، وحبنا للقدس عميق وعاطفي ونسعى للحفاظ على هذه المدينة المقدسة حتى النفس الاخير .