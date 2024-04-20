بلدية دير البلح: "الاحتلال الإسرائيلي دمر أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة".

وطن: قالت بلدية دير البلح في تصريح صحفي إن قوات الاحتلال دمرت أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة.

وأضاف التصريح إن الاحتلال يواصل استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع والتي بدأها باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وإخراجها عن الخدمة، ومرورا باستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

كما أنه استهدف أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة والمتواجد في دير البلح حي صلاح الدين وذلك باستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي خلال التوغل للعسكري للمنطقة الشرقية من دير البلح.

ولفت التصريح إلى أن هذا الاستهداف المتعمد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية لتفريغ قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة واستكمال لحلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض.