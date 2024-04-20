شركة كهرباء محافظة القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في بيت لحم غدا

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الاحد الموافق 21/4/2024 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، عن المناطق التالية في محافظة بيت لحم:

محطة محروقات الجراشي، محلات ام القرى، محددة السايح، منجرة الصلاحات، مخبزعاطف عبيات، جميع المحلات في منطقة واد شاهين والمنطقة المحيطة

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق